ياسمين عبدالعزيز لـ«صاحبة السعادة»: لا أفرق في الحب بين أبنائي

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنّها لا تميز في الحب بين ابنها سيف وابنتها ياسمين، موضحةً: «بعض الأهالي يميزون ابنا عن الآخر، وهذا يسبب شعور أحدهما بالغيرة من الآخر، وبالتالي مشكلات كثيرة بينهما».

وأضافت «عبدالعزيز»، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»: «بالنسبة إلى التفرقة في المعاملة بينهما، ففيما يتعلق بموعد العودة إلى المنزل، أقول لابنتي، أنتِ سندريلا، يعني لازم ترجع وتجري لما أكلمها، لكن سيف لسه صغير وعمره 13 سنة».

وتابعت الفنانة: «أنا مش بطبخ لهم، أنا ست بشتغل وفي ناس بتطبخ وأقدر أجيب ناس بتطبخ لأنهم عاوزين يشتغلوا، وممكن مرّة أعمل لهم حاجة، وبعرف اعمل محشي كرنب وبوفتيك».