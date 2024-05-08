فيلم يُغضب أبناء ياسمين عبدالعزيز.. «مبيبحوش يتفرجوا عليه أبدا»

أسرار ومفاجآت تخص حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز الشخصية والفنية وحكايات تلامس القلب أفصحت عنها في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، عندما حلّت ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، وفي الجزء الثاني من الحلقة، فوجئ الجمهور بأول حديث إعلامي عن أبنائها ياسمين وسيف، بعدما دارت بينهما محادثات هاتفية طريفة.

وخلال أحداث الحلقة، التي تصدرت محركات البحث منذ عرض جزئها الأول، كشفت ياسمين عبدالعزيز عن فيلم سينمائي من بطولتها يُغضب أبنائها الاثنين ياسمين وسيف، على الرغم من أنّه الفيلم الأقرب والمفضل لجميع الأطفال، ويُشعرهما بالضيق كلما عُرض على الشاشة، ولا يُفضلان مشاهدته أبدًا طيلة السنوات الماضية.

فيلم يُغضب أبناء ياسمين عبدالعزيز

هذا الفيلم الذي يثير غضب أبناء ياسمين عبدالعزيز هو فيلم «الدادة دودي» الصادر عام 2008، تقول «ياسمين»: «أنا ولادي من وهم صغيرين مش متابعين أوي، لكن الاتنين بيضايقوا أوي من فيلم الدادة دودي، مع أنّ الفيلم ده الأطفال كلها بتحبه، لكن بيضايقوا أوي عشان الأطفال بيضربوني في الفيلم ده، واللي هو ماما متتضربش».

علاقة صداقة تجمع «ياسمين» بأبنائها

وعن طبيعة الأدوار التي يفضلها أبناء ياسمين عبدالعزيز، تقول إنّ «سيف» يميل إلى أدوار الأكشن الكوميدي، في حين تفضل ابنتها «ياسمين» الأدوار الرومانسية: «ياسمين تقولي أنا عايزة حاجة زي نحب تاني ليه ويكون دور رومانسي زي ما كنتي مع مراد، لكن عمرهم ما يرفضوا دور ليا أو يعترضوا عليه مهما عملت وبردو أنا معملتش حاجة وحشة قبل كده».

وتحدثّت «ياسمين» عن طبيعة علاقتها بأبنائها، إذ تجمعها بهم علاقة حب وصداقة قوية وتحرص على أن تكون العلاقة بينهم قائمة على النقاش والمشورة: «بنتي صاحبتي جدًا وبتدعمني جدًا وعلى طول معايا، وهي عاقلة جدًا وبتديني آراء كده أنا ساعات بتخض، وأنا أم لذيذة أوي، لو بنتي عايزة تتجوز تمام مش عايزة متتجوزيش، عايزة تدخل الكلية دي ماشي مش عايزة متدخليش، دي حياتها وهي تختار، أنا مقدرش أغصبها على حاجة، أنا ربيت وبديها رأيي بنصيحة وهي تعمل اللي هي عايزاه».