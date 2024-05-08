تطوير لائحة الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه بـ«آداب أسيوط» بنظام الساعات المعتمدة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مواصلة الجامعة استحداث وتطوير العديد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات المهنية، التي تواكب التطور العلمي، ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات، مع تشجيع النشر الدولي في مجلات عالمية، ذات معامل تأثير مرتفع، والمساهمة في رفع التصنيف العالمي للكلية والجامعة.

مستحدثات تطوير لائحة الدراسات العليا

عقدت كلية الآداب، اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، لمناقشة آخر مستحدثات تطوير لائحة الدراسات العليا، بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، بحضور الدكتور عماد عبدالسميع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، ومنسقي البرامج.

وصرح «عبد المولى»، بأن الاجتماع تضمن مناقشة آخر مستحدثات تطوير لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، بناء على الخطوط الاسترشادية المرسلة من لجنة قطاع الآداب، والإعلام، والآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا ضرورة انتهاء كل قسم بإعداد مقترح لهذه اللائحة، مع إمكانية إجراء تعديل على القواعد الاسترشادية، بما لا يتجاوز 15% من اللائحة.