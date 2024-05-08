بدء التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة الأربعاء المقبل.. رابط التسجيل والتخصصات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء موعد التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مُؤخرًا تطلب فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نحو 19 ألف معلم، لسد العجز في بعض المواد والتخصصات في الصفوف «الرابع والخامس والسادس» الابتدائي، بمختلف مدارس الجمهورية.

التفاصيل الكاملة لمسابقة المعلمين الجديدة

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة المتعلقة بمسابقة المعلمين الجديدة، وجاءت كالتالي:

موعد التقديم

يبدأ التقديم على مسابقة المعلمين الجديدة، الأربعاء الـ 14 من مايو الجاري ويستمر حتى الـ 27 من نفس الشهر من خلال الرابط التالي على بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية للمُتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- فيش جنائي للمُتقدم موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور والخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي.

- رفع أصول المستندات بصيغة jpg.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

التخصصات المطلوبة

- اللغة العربية.

- اللغة الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم.

- الدراسات الاجتماعية.

- الحاسب الآلي.

طريقة التقديم

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

- يبدأ المتقدم إدخال المستندات والأوراق المطلوبة.

- ضرورة رفع المستندات الأصلية.

- في نهاية التقديم الضغط على زر «حفظ».

شرط أساسي للتقديم

كدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الدبلوم التربوي «شرط أساسي» لخريجي الكليات غير التربوية للقبول في المسابقة، وإغفال هذا الشرط يعني رفض الطلب، وتبيّن النقاط التالية الكليات التي يحتاج خريجوها الحصول على دبلوم عام تربوي وجاءت كالتالي:

1- كلية الآداب.

2- كلية دار العلوم.

3- كلية الألسن.

4- كلية اللغات والترجمة.

5- كلية اللغة العربية «الشعبة العامة».

6- كلية الدراسات الإسلامية والعربية «شعبة اللغة العربية».

7- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة «الشعبة العامة».

8- كلية الدراسات الإنسانية.

9- كلية العلوم جميع التخصصات عدا «الفلك والأرصاد الجوية».

10- كلية الهندسة تخصص حاسبات.

11- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

12- كلية نظم المعلومات الإدارية «قسم نظم المعلومات الإدارية».