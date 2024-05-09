مصور أردني يرصد ظهور «طائر الشيطان».. يتغذى على الفئران

عندما تنظر إليه تعتقد أنه أحد الطيور التابعة لفصيلة الصقريات، خاصة أنه يحمل نفس الشكل والمنقار المنحني، ولكن عندما تقترب تلاحظ أنه لا يتنمى إلى هذه الفصائل، لتطرح سؤالًا في عقلك: ما نوع هذا الطائر؟ إنه «حدأة سوداء الجناح»، وهو طائر جارح ينتمي إلى الفصيلة البازية، ويتميز بجمال من نوع خاص، وثقه المصور الأردني حسن ريماوي بعدسه كاميراته.

طائر الشيطان ذو العيون الحمراء

كان الريماوي في مناطق الأغوار الوسطى بالأردن، وفجأة وجد هذا الطائر أمام عينه، ويحوم بدوره مثل صقر «العوسق»، كما أن الطائر كان مثل فصيلة طيور «المرزة»، التي تتميز بضربات أجنحتها المرتفعة: «الطائر يعتبر من أجمل الطيور الجارحة التي شهدتها في حياتي»، وفقا لما ذكره في حديثه لشبكة «سي إن إن».

معلومات عن الطائر

يتواجد طائر «حدأة سوداء الجناح»، في المساحات الواسعة وشبه الصحراوية، كما أن لا يمكن تخمين المكان الذي سيقف فيه لتناول فريسته، لذلك عندما نشر المصور الأردني مقطع الفيديو على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، وحاز إعجاب الكثير من المتابعين.

تعد الحدأة سوداء الجناح أحد الجوارح الجميلة في عالم الطيور، حيث يتميز هذا الطائر بشكله الجميل الذي يكون ممزوجًا باللون الرمادي والجناحين السوداوين إضافة الى العيون الحمراء ذات النظرة الحادة، الأمر الذي جعل الكثيرون يطلقوا عليه «طائر الشيطان».

يتغذى الطائرعلى القوارض في المقام الأول مثل الفئران، الجرذان، الذبابات والتي في العادة لا يتعدى حجمها 100 جرام، كما أنه يتغذى على بعض أنواع العصافير الصغيرة.