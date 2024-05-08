بسبب مقلب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل خناقتها مع أحمد السقا

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنّ الفنان أحمد السقا يحب عمل المقالب، وفي مرة كنت بمثل على المسرح قدام الناس، وبعدها كنت راجعة أوضتي، وكنت داهنة الغرفة نبيتي، لكن لما جيت أدخل الغرفة لقيت لونها أبيض، والمساعدة بتاعتي لقتها كلها أبيض.

وأضافت «عبدالعزيز»، في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»: «عندما سألتها عن الذي فعل بها ذلك، قالت الأستاذ أحمد السقا، وعلمت أنه استخدم طفاية الحريق ورش الغرفة والبنت».

وتابعت الفنانة: «استنيت لما دخل على المسرح، وأخدت الطفاية ونزلت غرفته وكان فيها ريسبشن وستارة وراها عدد من الممثلين مثل سليمان عيد، ورشيت بطفاية الحريق ورميتها وطلعت اجري، ولقيت الممثلين بيكحوا بسبب اللي عملته، وعرف وقعد يلف يدور عليا، وجريت ودخل غرفة الراقصين وقلتلهم لو أحمد السقا جه، قولوا له إنكم بتغيّروا اللبس، وبعد كده اتخانقنا».