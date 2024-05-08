افتتاح النسخة الثالثة من ملتقى القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، بحضور الوزير المفوض جيهان اشكناني، مدير إدارة الاتصال والتواصل الإجتماعي بجامعة الدول العربية، الدكتورة غادة عامر، ممثل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية، الدكتورة مي حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

مشاركة شباب 21 دولة و40 جامعة في الفعاليات

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى مشاركة شباب من 21 دولة، إضافة إلى شباب من 40 جامعة من داخل مصر، هو دليل على مدى اهمية الرسالة الاعلامية وتاثيرها على الجميع، ولذلك كان الهدف من القمة التي تنفذها الوزارة هو إعلاء قيم السلم والأمن الدولي من خلال الاعلام.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هناك العديد من الخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في خطتها، والتي تعمل وفق اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في هذه القمة على عاملين، الأول وهو الشباب المصري، والعامل الثاني هو أهمية الرسالة الاعلامية ونشر الرسائل الصحيحة والتأكيد على مصداقيتها، والتاكيد على اثر الرسالة الاعلامية على الفرد والمجتمع وكيفية تحري الدقة والوصول للمعلومات بشكل سليم مع التأكد من مصدرها.

توجيه الشكر لجامعة الدول العربية

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجها الشكر لجامعة الدول العربية، على كل الجهود المبذولة من أجل الشباب العربي ودعمهم المتواصل لهم، بالاضافة الى الدعم والمشاركة المتواصلة مع وزارة الشباب والرياضة في البرامج الفعاليات التي تنفذها.

وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية النسخة الثانية، والذي يقام على هامش فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث اشتمل المعرض على ثلاث مناطق، وهي منطقة المسرح لعرض الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والروائية والسينمائية، ومنطقة البهو رقم 1 لعرض المشروعات الصحفية والمطبوعات، ومنطقة البهو رقم 2 لعرض مشروعات حملات العلاقات العامة والإعلان والدعاية والتسويق.