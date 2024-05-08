«2500 وظيفة».. شركة بالإسكندرية تفتتح مقرا جديدا لخدمات التعهيد والبرمجيات

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المبنى الجديد لشركة بالم سيتي والذي يضم حوالي 1500 كرسي، ويوفر ما لا يقل عن 2500 فرصة عمل في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات لأبناء الإسكندرية، يأتي هذا في إطار تشجيع المحافظة للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن مصر دولة رائدة وواعدة في مجالات التعهيد والبرمجيات، لافتًا أن مجال التعهيد هو طريقة جديدة لتقسيم العمل وتوفير المال والطاقة والوقت في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية وغير الاقتصادية، وذلك من خلال استخدام واستئجار كفاءات وأفراد ووسائل وخدمات من مؤسسات أو شركات أو جهات ثالثة.

اختيار الشركة للإسكندرية كسوق عمل جديد

وأضاف «الشريف»، أن اختيار الشركة للإسكندرية كسوق عمل جديد هو اختيار موفق جدا، فطبقًا للمؤشرات تتسع الإسكندرية لنحو 50 ألف فرصة عمل في مجال التعهيد لوجود العديد من الجامعات والمدارس في التخصصات المختلفة التي توفر الخبرات المطلوبة لهذا المجال.

وأشار المحافظ إلى أن شرق المدينة منطقة واعدة، نظرًا للكتلة السكانية الكبيرة بها ووجود الكوادر البشرية.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن العمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد سعيد العمراوي عضو مجلس الإدارة، ودكتور خالد عبد الرحمن العمراوي عضو مجلس الإدارة.