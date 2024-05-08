تفاصيل احتفالية أقباط مصر بعيد القيامة في السويد: حضره السفير المصري

تحدث مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين بالسويد، عن احتفالية أقباط السويد بعيد القيامة المجيد، التي شهدت طقوسا لأول مرة، أبرزها حضور السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد، الذي وضعوا له الورود احتفاء به، بحضور أكثر من 600 شخص.

الاحتفال حضره السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد

قال رئيس بيت المصريين بالسويد في حديثه لـ«الوطن»، إن احتفال عيد القيامة هذا العام، حضره الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية، وهي احتفالية على غير العادة، ما أضاف لها بهجة مضاعفة.

الاحتفالية كان بها أعداد كبيرة من الأقباط

وتابع شنودة، أن الاحتفالية كان بها أعداد كبيرة من الأقباط الذيم كانوا في انتظار الاحتفال بالعيد مع الزغاريد وتبادل التهاني، وتبعها قداس عيد القيامة، وفي اليوم التالي، بدأ الأنبا أباكير عادة بالمرور على الكنائس، موزعا الحلوى على الأطفال والشباب بها.

وأعرب السفير المصري بالسويد عن سعادته بمشاركة الأقباط في الخارج احتفالية عيد القيامة، وهنأ جميع الحضور وصافحهم، وسط حالة من البهجة.