تفاصيل أول جمعية عامة للتحالف الوطني.. انتخاب 21 عضوا بمجلس الأمناء

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جمعيته العامة الأولى اليوم، بناء على القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف.

أول جمعية عامة للتحالف الوطني

ترأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سنا، ثم بدأت الجمعية بشكر الرئيس السيسي، على رعايته للتحالف الوطني، ثم جرى استعراض الإجراءات القانونية لاتمام أعمال الجمعية واستكمال تأسيس التحالف الوطني، كما استعرضت اللجنة المشكلة بقرار جمهوري الاجراءات التي جرى اتخاذها لتأسيس التحتلف الوطني لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

انتخاب 21 عضوا

وجرى انتخاب 21 عضوا في مجلس أمناء التحالف الوطني، من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لعضوية مجلس الأمناء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بعدد 25 عضوا وينعقد لممارسة مهامه.