مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الحادي عشر على التوالي، على أن تبدأ غدا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل»، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، داخل قرى المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن القوافل تستهدف في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات، وهي (أسوان ، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مطروح، الدقهلية)، للوصول لـ300 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تهيئة كل سُبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكل المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.

مواعيد مراجعات المرحلتين الإعدادية والثانوية بالقوافل التعليمية في المحافظات

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة أسوان: يتم تنظيمها يوم الخميس الموافق 9 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الشرقية: يتم تنظيمها يوم الخميس الموافق 9 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الفيوم: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة أسيوط: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة مطروح: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 23 و24 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الدقهلية: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 30 و31 مايو.