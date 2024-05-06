«الشباب والرياضة» تعلن شروط ورابط التقديم للتدريب على المهارات الرقمية

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن إجراءات وشروط التقديم والاشتراك في مشروع «مسارات» للتدريب على المهارات الرقمية، والذي يُنفذ في مراحله الأولى بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

تطوير المهارات الرقمية للشباب

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن المشروع تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة «تردي زوم»، بهدف تطوير المهارات الرقمية للشباب واكسابهم ميزة تنافسية في سوق العمل.

7 شروط للتقديم للمشروع

وأوضحت الوزارة أن أهم شروط التقديم للمشروع، والتدريبات تتضمن ما يأتي:

1- ألا يقل عمر المتقدم للمشاركة في المشروع التدريبي عن 18 عاما، ولا يزيد على 40 عاماً.

2- أن يكون المتقدم مهتماً باستكشاف فرص العمل الرقمية، حيث سيتم اختباره.

3- اجتياز اختبارات عن الفهم الأساسي لأساسيات تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

4- أن يكون لدى المتقدم معرفة أساسية باللغة الإنجليزية.

5- التقديم متاح للمصريين وغير المصريين المقيميين في مصر، وتحديداً من سكان القاهرة والإسكندرية.

6- يستمر التدريب لمدة 30 يوماً في محافظتي القاهرة والإسكندرية، على أن تبدأ التدريبات في شهر يونيو.

7- آخر موعد للتقديم، يوم 15 مايو الجاري.

محاور برامج التدريب على المهارات الرقمية

وأوضحت الوزارة أن التدريب ينقسم لمحورين، هما:

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات، حيث يوفر هذا التدريب فهماً متعمقاً لأجهزة وبرامج الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والأمن والشبكات ومسؤوليات متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

- أساسيات الشبكات، ويغطي هذا التدريب أساسيات الشبكات، بما في ذلك اتصالات الشبكات، والعنونة وخدمات الشبكة وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في التدريب التسجيل على هذا الرابط: https://forms.office.com/e/Bt5KBnFxK8