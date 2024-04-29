بدون بيض أو زبدة.. طريقة عمل بسكويت العجوة في الخلاط

تنتاب الأمهات حيرة كبيرة خلال فصل الصيف، عند التفكير في إعداد أي وصفة، خاصةً المخبوزات ومنها البسكويت، الذي يتطلب مجهود كبير لإعداده، ما يشكل صعوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لذا نستعرض طريقة عمل بسكويت العجوة في خطوات بسيطة وسريعة عن طريق استخدام الخلاط، وفق ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد» المعروض على قناة cbc sofra.

مقادير بسكويت العجوة

نصف كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب دقيق.

فانيليا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 ملعقة حليب مجفف.

الحشو:

400 جرام معجون تمر.

3 ملاعق زيت نباتي.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

خطوات عمل بسكويت العجوة في الخلاط

- الخطوة الأولى: إحضار وعاء عميق ضعي به الماء والزيت والسكر والفانيليا، ونخلط المزيج جيداً في الخلاط الكهربائي، ونخل الدقيق والبيكنج بودر والخميرة الفورية.

- الخطوة الثانية: العجن حتى تتجانس، ومع تغطية العجين وتركه يرتاح لمدة 10 دقائق.

- الخطوة الثالثة: في هذه الأثناء تحضر العجوة، مع وضع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة والزيت، ونبدأ في العجن وفرد الحشوة بسمك رقيق على كيس بلاستيك بحجم الصينية.

- الخطوة الرابعة: في صينية مستديرة مدهونة بالزيت تقسم العجينة إلى نصفين، ويفرد النصف الأول في قاع الصينية، مع وضع الحشو على الطبقة الأولى من العجين، وفرد النصف الثاني من العجينة ووضعه فوق الحشو، ومساواة الشكل الخارجي.

- الخطوة الخامسة: تقطيع البسكويت بأي شكل مربعات، ودهان الوجه بالحليب، ورش سمسم وحبة البركة على الوجه، ووضعه في فرن مسخن على درجة حرارة 200 درجة، حتى يستوي ويأخذ اللون الذهبي.