راندا البحيري تكشف سر وزنها الزائد.. والجمهور يتعاطف معها بالدعاء

فترة طويلة توارت فيها راندا البحيري عن الأنظار، وغابت عن الوسط الفني، فلم تظهر في أي عمل فني أو درامي أو حتى لقاء تلفزيوني واكتفت بالقليل من التفاعل على صفحتها الشخصية على فيسبوك، حتى ظهرت الفنانة الشابة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما حلّت ضيفة بأحد البرامج التليفزونية، وبدت بوزن زائد وبصورة غير التي اعتاد عليها جمهورها.

راندا البحيري تشكف سبب وزنها الزائد

وخلال اللقاء التلفزيوني التي ظهرت به راندا البحيري، كشفت سبب وزنها الزائد الذي أرجعته إلى الأدوية التي تتعاطاها حاليًّا وتأمل أن تتوقف عنها قريبًا، وقالت خلال الحلقة: «بغض النظر عن محتوى الحلقة اللي هتنزل وهتشوفوها بإذن الله بس حبيت أنوّه قبل ما تكتبوا أي كومنتات على شكلي، إني الفترة القريبة اللي فاتت دي واخدة كمية أدوية ربنا ما يكتبها على حد، وأنا حاليًا ببطلهم واحدة واحدة وإن شاء الله أسبوعين تلاتة وزيادة الوزن دي تنزل، وأرجع زي الأول وأحسن بس ادعولي».

ولم تذكر راندا البحيري نوع الأدوية التي تستخدمها، والتي سببت لها هذا الوزن الزائد، وعقب عرض الحلقة انهالت التعليقات على«راندا»، وتمنى لها الجمهور الشفاء العاجل، وكتب أحد المتابعين: «زي القمر في كل حالاتك»، فيما علقت أخرى: «إن شاء الله أزمة وهتعدي واحنا بنحبك في كل الأحوال».

تروما راندا البحيري

وتروي راندا البحيري عن مخاوفها الحقيقية من الأقلام واسكتشات الرسم، إذ تعاني من «تروما» من استخدامها، على الرغم من أنّها عاشقة لهواية الرسم: «وأنا صغيرة كنت شاطرة جدًا في الرسم وبدخل كل المسابقات، وكنت بطلع الأولى وباخد جوائز واتكرمت كتير جدًا، ودخلت فنون قدرات وعملت أجمل لوحة وكنت عارفة إني داخلة كلية فنون جميلة يعني داخلة، وساعتها جبت غير لائق برغم جوايزي دي كلها، ومن ساعتها وأنا سِبت الرسم».