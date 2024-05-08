وفد سياحي تركي يزور أضرحة الصحابة في قرية البهنسا الأثرية بالمنيا

استقبلت قرية البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، اليوم، وفدًا سياحيًا تركيًا مكونًا من 16 سائحًا، وذلك في إطار جهود تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بالمحافظة.

تنشيط السياحة الداخلية بالمنيا

جاءت زيارة الوفد بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، وتعليمات من المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار، باتخاذ كافة السبل لتنشيط السياحة في البهنسا، باعتبارها أحد أهم المواقع السياحية بصعيد مصر.

واستقبل الوفد منى إبراهيم، مدير إدارة السياحة ببني مزار، وسلامة زهران، مدير آثار البهنسا، حيث اصطحبت الوفد في جولة داخل قرية البهنسا لزيارة المعالم السياحية والدينية، مثل أضرحة شهداء الصحابة والتابعين.

جذب مزيد من السياح الأتراك

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من معالم أثرية وتاريخية ودينية غنية، مؤكدين أنهم سيقومون بنقل تجربتهم إلى بلادهم، وتشجيع المزيد من السياح الأتراك على زيارة مصر.

وأكدت منى إبراهيم أن إدارة السياحة ببني مزار تعمل جاهدة على استقطاب السياحة العالمية وتنشيط السياحة الداخلية، وذلك من خلال استغلال اسم البهنسا في المحافل المحلية والدولية، وأضافت أن إدارة السياحة ستقوم بتنظيم المزيد من الزيارات لوفود من جنسيات مختلفة في القريب العاجل.