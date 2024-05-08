أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الإسكندرية غدا.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن بعض مناطق غرب المحافظة غدا الخميس، وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد على الخط الناقل في هذه المناطق، على أن تعود المياه للضخ الطبيعي بعد الانتهاء من الأعمال.

أعمال إحلال وتجديد

وقالت الشركة، في بيان، إنه نظراً لقيام الشركة بعملية الإحلال والتجديد الجزئي الناقل للمياه قطر «700مم»، والمغذي لرفع الكيلو 21 بمنطقة أم زغيو أمام جهاز شؤون البيئة بغرب الإسكندرية، في إطار تنفيذ إحدى المشروعات القومية مما يؤدى إلى ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق، وستعود المياه لمعدل ضخها الطبيعي فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لهذا الخط.

مواعيد وأماكن قطع المياه

وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي ستشهد ضعف وانقطاع المياه أثناء عمليات الإحلال والتجديد هي منطقة أبو يوسف قبلي بالعجمي غرب الإسكندرية، ومنطقة الكيلو 21، وذلك ابتداءً من تمام الساعة الرابعة مساءاً.