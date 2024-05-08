انقطاع المياه بالقليوبية لمدة 10 ساعات غدا.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة قليوب نظرا لأعمال الصيانة اللازمة غدا الخميس من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء لمدة 10 ساعات على أن يعود ضخ المياه فور الانتهاء من الصيانة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في قليوب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدينة.

تدبير احتياجات المواطنين بمنطقة انقطاع المياه بقليوب

وطالبت شركة مياه القليوبية أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خاصة بالأدوار العليا، وعلى أصحاب المخابز والمصالح تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضح بيان الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مدينة قليوب لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

وأضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.