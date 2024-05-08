انطلاق فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الثانية

بمشاركة طلاب إعلام «CIC» انطلقت فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية في نسختها الثانية من معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة أمس، بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة.

وشاركت إعلام CIC بعدد من المشروعات في قسم الإعلام المسموع والمرئي مثل أفلام (112، أقدام حافية، سبيعة، سليمة، عالم الأريچ) والبرامج الإذاعية (المحطة 710، الغابة الأسفلتية، عزيزي العميل، مئوية الشيخ، إيد على إيد، وردية) وقسم العلاقات العامة والإعلان الذي شارك بالعديد من الحملات الإعلامية مثل (AIDA، جريتوبيا، توريت، مُكعبات، إسعاف ترانزيت، أثر)

أشاد الجميع بالمستوى المُتميز للمشاريع المُقدمة من الطلاب بإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومُدير وحدة مشروعات التخرج الدكتور عمرو شُهدي وعميدة الكلية الدكتورة آمال الغزاوي.

ويُواصل طلاب إعلام CIC مُشاركتهم في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية الإبداعية والمُقامة في فندق دار الهيئة الهندسية حتى يوم السبت 11 مايو لحضور الجلسات الحوارية والنقاشية والزيارات الميدانية.