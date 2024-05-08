الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تطلق تصريحات مضللة وسلاحها يتدفق على إسرائيل

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا دون تعليمات أمريكية، وبالتالي فإن الحديث عن وقف العدوان، يجب أن يكون مع الإدارة الأمريكية.

إسرائيل تحصل على السلاح والمال لقتل الشعب الفلسطيني

أضاف «أبو ردينة»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، تحصل على السلاح والمال بشكل يومي لقتل الشعب الفلسطيني، ولو كانت الإدارة الأمريكية جادة، لأوقفت شحنات السلاح، وليس إطلاق التصريحات المضللة التي لا تعني شيئا، سوى أن السلاح الأمريكي ما زال يتدفق على إسرائيل.

سياسة أمريكا ليست جادة

تابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: «سياسة أمريكا ليست جادة أو حقيقية، لأنها لم تجبر إسرائيل حتى اللحظة، على تنفيذ بند واحد من كل ما قامت به الإدارة الأمريكية من تصريحات».

وواصل: «الإدارة الأمريكية ما زالت تعادي الشعب الفلسطيني، ولا تفرض على إسرائيل شيئا، بل ترفض مثل إسرائيل وقف إطلاق النار، ولا تستطيع حتى أن تدخل المساعدات من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني، وكل هذه المحاولات الأمريكية، لم تجدِ نفعا».