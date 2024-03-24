مربى الباذنجان فكرة «الإخوة نصار» لمذاق مختلف: منتجات تنافس المستورد

هل تذوقت مربى الباذنجان يوما؟.. فكرة جديدة ابتكرها مجموعة من الشباب بالإسكندرية لتنافس الأنواع الأخرى من المربى ذات النكهات المتعارف عليها لدى الجميع، إلى جانب تصنيع أنواع متعددة من الأجبان، بينها المشللة والحلوم وغيرها.

مربى الباذنجان

إلياس تيسير نصار، صاحب فكرة مربى الباذنجان، يقول لـ«الوطن»: «فكرت في تقديم منتج جديد وغير متوقع، فقررت أن يكون للباذنجان شكل جديد من خلال عمله مربى، وذلك عن طريق اختيار الباذنجان العروس صغير الحجم، وتقشيره وغسله جيدا، ثم وضعه في محلول السكر لفترة محددة حتى يتحول إلى مربى».

الجبنة المشللة

داوود نصار، شقيق إلياس، أكد أنهم يقومون بتصنيع أنواع مختلفة من الجبنة إلى جانب مربى الباذنجان، بينها «المشللة» التي بدأ تصنيعها منذ عام 1955، وهي بديل جيد للجبنة الموزاريلا المستوردة والشيدر، ولها نفس المقومات الأساسية، لكنها صناعة محلية وأرخص سعرا وأكثر استخداما، «بنجيب لبن جاموسي 100%، ونضيف إليه المنفحة، وخليه يتخمر، ونضع الخليط على النار»، ويخرج منه عدة أنواع بينها المشللة والحلوم.

تصدير المنتجات

بشير نصار، الشقيق الثالث لـ«إلياس» و«داود»، أكد أنهم حين قرروا إنشاء مشروع لهم، بحثوا عن تميز منتجاتهم أولا، ودعم الاقتصاد المصري، «قولنا لازم يكون فيه منتجات مصرية جديدة تنافس المنتج المستورد بقوة، واقتحمنا السوق العربي من خلال التصدير للسعودية والإمارات أيضا».