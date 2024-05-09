شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد علي معلول في الأهلي.. خلاف حول الراتب.. عاجل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل ملف تجديد التعاقد مع علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري بصورة رسمية.

شوبير: الأهلي لم يفتح ملف التجديد مع علي معلول

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم:« الأهلي لم يفتح ملف التجديد مع علي معلول من أجل تجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النادي يؤجل ملف التجديد مع اللاعب إلى ما بعد مباراتي الترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم فتح الأمر مباشرة».

وتابع:« الأهلي يرغب في تخفيض الراتب الذي يحصل عليه علي معلول لاعب الفريق، ولكن الأخير مصمم على رقم معين، هناك رغبة من جانب مجلس الإدارة في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله نهاية الموسم، وستبدأ المفاوضات بين الطرفين عقب مباراة الأهلي والترجي».

واختتم:« هناك أندية من الخليج، بدأت التواصل مع علي معلول خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدماته مطلع الموسم المقبل بشكل رسمي، ولكن اللاعب لم يتفاوض رسميا مع أي نادي حتي هذه اللحظة، وينتظر موقف النادي النهائي».