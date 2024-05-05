بعد احتفال علي معلول بارتدائها مع الأهلي.. ما شارة القيادة؟

فرحة كبيرة سيطرت على جمهور النادي الأهلي، بعد ارتداء علي معلول، ظهير أيسر الفريق، لشارة القيادة «الكابتن» في مباراة الجونة بالدوري أمس، لأول مرة منذ انضمامه للقلعة الحمراء قبل 8 سنوات، وشارك اللاعب فرحته مع الجمهور، الذي تداول الصور بسعادة غامرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رد فعل علي معلول بعد ارتداء الشارة

«يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي.. تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق.. أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن».. هكذا عبر «معلول» عن فرحته.

ويستعرض التقرير التالي، أبرز المعلومات عن شارة القيادة، وأهم مميزاتها، وفق ما نشره موقع «sportingnews» الأمريكي.

ما شارة القيادة؟

تعتبر شارة القيادة، علامة مميزة لقائد الفريق داخل الملعب، فيصبح المسؤول عن أي تعليمات يوجهها الحكم للاعبي الفريق، وحال رغبة الحكم في إبلاغ لاعبي الفريقين بأي قرار مثل تعطل تقنية الفيديو مثلا، يقوم باستدعاء «كابتن» كل فريق، لإبلاغهما، ومن ثم يبلغان باقي عناصر الفريق.

حامل شارة القيادة، يكون بمثابة المدير الفني وسط الملعب، إذ يوجه اللاعبين في أثناء سير المباراة، ويجب أن يتمتع بالهدوء لحل أي أزمة داخل الملعب مع الفريق المنافس أو الحكام، وأيضا الحديث مع الحكام في أي قرارات تخص فريقه.

ولقائد الفريق أيضا دور مهم في لم شمل عناصر الفريق، وأيضا بث الحماس في نفوسهم قبل المباريات المهمة، واحتواء أي أزمة طارئة قد تحدث داخل «أوضة اللبس».

كيف يجري اختيار قائد الفريق؟

هناك العديد من الصفات لاختيار حامل شارة القيادة، من أبرزها الأقدمية والخبرة، لكن في بعض الأندية قد يكون الاختيار للأكثر شعبية، وفي كل الاحوال يكون قرار المدير الفني للفريق.

شكل شارة القيادة

يختلف تصميم شارة الكابتن من ناد لآخر في مختلف دول العالم، إلا أن شارة النادي الأهلي تتميز بلونيها الأسود والأبيض، إذ يظهر حرف الـ«C» والخطوط من حولها باللون الأبيض بينما باقي الشارة باللون الأسود، وسعرها يصل إلى 28.5 دولار، أي نحو 1300 جنيه.