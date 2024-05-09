حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرفها

كشفت مصادر في وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لكافة المواد الدراسية لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية، لمختلف الأنظمة التعليمية، مؤكدة أن الامتحانات في موعدها سواء للمواد الإضافية أو المواد الأساسية، مشيرة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها قي هذا الشأن.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت المصادر في وزراة التربية والتعليم و التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 من المقرر أن تكون وفقا للجداول المعلنة، وتنطلق يوم 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو ستكون للمواد الأساسية.

تنسيق الجامعات 2024

في سياق منفصل، كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس في اجتماعه المقبل المقرر عقده نهاية الشهر الجاري سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة، والتي تتعلق بتنسيق الجامعات 2024، أبرزها متابعة تقارير اللجنة المشكلة بشأن مشروع إعادة النظر في توزيع اعداد الطلاب على الكليات المختلفة وفقا لاحتياجات متطلبات سوق العمل محلياً وإقليميا ودوليًا.