معلومات عن ظاهرة جوية تضرب مصر خلال ساعات.. ما مخاطرها؟

تحذير جديد أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية ضربت مصر خلال الساعات الماضية، وتتسبب في طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، كما تشكل خطرًا على عدد من الفئات.

البلاد ستتأثر بكتل هوائية صحراوية، هكذا كشفت «الأرصاد» عن سبب التغير المفاجئ في الطقس، والذي يشهد أيضا إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فما تلك الظاهرة؟ وما أضرارها؟.

بحسب «National library of medicine» فإن العواصف الرملية أو الغبار الصحراوي من الظواهر البيئية المتكررة التي تُشكل مخاطر صحية في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر غبار الصحراء على جودة الهواء عن طريق زيادة تركيزات المواد الجزيئية المحيطة عن طريق حمل كميات كبيرة من الغبار المعدني أو القشري والملوثات البشرية التي تتراكم محليًا في مناطق المصدر أو تكون محاصرة في كتل هوائية عالية الغبار.

ظاهرة جوية تضرب مصر خلال ساعات.. احذر مخاطرها

وبحسب التقرير فإن مخاطر تلك الظاهرة الصحية تتركز فيما يلي:

(1) أمراض الجهاز التفسي

(2) تشكر خطرا على مرضى القلب والأوعية الدموية

(3) حساسية الجلد والعين

(4) تزيد أمراض الحساسية

(5) زيادة نسبة الحوادث نتيجة انخفاض الرؤية

(6) تؤثر على مرضى السكري.

نصائح للتعامل مع تغير الطقس ونشاط الرياح

الدكتور أمجد الحداد، عضو جمعية الحساسية والمناعة، كشف لـ«الوطن» عن عدة نصائح للمواطنين يجب تنفيذها خلال فترات تغير الطقس الحرجة في ظل نشاط الرياح، والمتوقع أن يستمر لأيام، ويأتي أبرزها:

(1) إغلاق النوافذ لتجنب دخول الغبار إلى المنازل

(2) تفادي الخروج إلا للضرورة

(3) ارتداء الكمامة والنضارات الشمسية أثناء الخروج

(4) تناول الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب الجسد.