«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة وبعض المحافظات

حذرت الأرصاد الجوية من تعرّض القاهرة الكبرى وجميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد لنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق السريعة والصحراوية والربطة بين المحافظات والمناطق المكشوفة، والمدن ذات الظهير الصحراوي والمدن الجديدة.

سرعات الرياح تصل لـ38 كيلومترًا في الساعة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ سرعات الرياح اليوم على القاهرة والقليوبية والجيزة تصل لـ34 كيلومترا في الساعة، وتسجل على محافظات (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - الإسكندرية - دمياط - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ- الدقهلية - المنوفية - الغربية - سيناء - جبال البحر الأحمر) بين 36 لـ38 كيلومترا في الساعة.

وتتراوح سرعات الرياح بين 34 إلى 36 كيلومترا على محافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد (الفيوم - بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج - قنا- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد).

وأشارت الأرصاد إلى أنَّ الطقس اليوم سيكون غائم جزئيًا معظم ساعات النهار، على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية والقاهرة ومدن القناة وسيناء ومحافظات الدلتا، وصولًا إلى محافظات شمال ووسط الصعيد، بسبب امتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يزيد من تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، ويساعد على حجب جزء من أشعة الشمس.