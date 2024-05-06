«الأرصاد»: طقس ربيعي ينعش الصعيد لمدة 3 أيام بفضل رياح شمالية باردة

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد على موعد مع استقرار كامل في الأحوال الجوية لمدة 72 ساعة فقط، إذ يسود طقس ربيعي لطيف.

كتل هوائية باردة من الشمال

وأشار تقرير الأرصاد الجوية، إلى أنَّ 10 مدن ومحافظات من شمال وجنوب ووسط الصعيد، أصبحت تشهد أجواءً ربيعية لمدة 3 أيام، بدءا من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، وذلك بسبب امتداد تأثير الكتل الهوائية الشمالية الباردة القادمة من شمال البلاد إلى جنوب البلاد، إذ عملت على انخفاض درجات الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب مصر، خاصة بعد تراجع تأثير الكتل الصحراوية الشديدة الحرارة التي أثرت على جنوب البلاد خلال طقس الأيام الماضية.

درجات الحرارة على محافظات الصعيد

وعن قيم الحرارة العظمى المسجلة اليوم الاثنين على محافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد وفقًا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 29 الصغرى 18

المنيا: العظمى 29 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 30 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 21

قنا: العظمى 32 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 33 الصغرى 23

أسوان: العظمى 33 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 33 الصغرى 24