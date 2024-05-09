عاجل.. فيفا يفاجئ الأهلي بخبر سار قبل نهائي أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول النادي الأهلي، على مبلغ خرافي قبل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونسي خلال النسخة الحالية من المسابقة.

شوبير: الأهلي يحصل على 4 مليون دولار في حالة الفوز بدوري الأبطال

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية:« أن النادي الأهلي، سيحصل على 4 مليون دولار، في حالة الفوز بمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر مايو الجاري، حيث تقام مباراة الذهاب في رادس، والإياب على ملعب ستاد القاهرة نهاية الشهر الجاري».

وتابع:« النادي الأهلي سيحصل على 9 مليون دولار أيضا من الاتحاد الدولي فيفا فور المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والأمر قد يصل إلى 16 مليون، في حالة الوصول إلى أدوار متقدمة في المسابقة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي، يرغب في وضع هذا المبلغ في ستاد النادي قبل انتهاء الدورة الحالية».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نادي بلدية المحلة، ضمن مباريات مسابقة دوري nile للمحترفين، وتقام المباراة مساء يوم السبت المقبل على أرضية ملعب غزل المحلة.