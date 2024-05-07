«التموين» تعلن وظائف شاغرة.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية «مدير عام الإدارة العامة للموازين والمقاييس والمكاييل - مدير عام الإدارة العامة للأمن».

المستندات المطلوبة للتقديم

وحددت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، المستندات المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها الراغبون لشغل الوظائف المعلن عنها، وهي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به «تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة على إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية – الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الإجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين – 4 صور شخصية – العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه».

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

طريقة تقديم الطلبات

وأشارت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لـ الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.