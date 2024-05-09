مدرب نهضة بركان السابق يكشف عن صفقة مدوية تقترب من الأهلي.. عاجل

كشف منير الجعواني، المدير الفني السابق لنادي نهضة بركان المغربي، عن اقتراب صفقة مدوية من النادي الأهلي مطلع الموسم المقبل، وذلك في ظل رغبة النادي في تدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل رسمي.

منير الجعوني: يحيى عطية الله قريب من الانتقال إلى الأهلي

وأكد الجعوني في تصريحات عبر برنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس:« أنه يمتلك معلومة، بأن يحيى عطية الله قريب من الانتقال إلى النادي الأهلي الموسم المقبل بشكل رسمي، وذلك من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، والمفاوضات جارية بين الطرفين خلال الفترة الحالية، لإتمام الصفقة رسمياً».

وتابع:« أنصح يحيى عطية الله بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل، خطوة انتقاله إلى صفوف الدوري الروسي خلال الفترة الماضية، كانت خاطئة وغير موفقة، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص اللاعب، ويمتلك خبرات واسعة».

واختتم:« يحيى عطية الله، سيعود إلى منتخب المغرب، في حالة انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وتقديمه مستوي جيد مع المارد الأحمر في حالة إتمام الصفقة».