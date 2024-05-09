الاشتراطات البنائية بقطع أراضي «بيت الوطن» في المدن الجديدة للمصريين بالخارج

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الاشتراطات التخطيطية وحساب نسب التميز والاشتراطات البنائية «نسبة بنائية، وعدد الأدوار، والردود»، لقطع الأراضي التي طرحتها لبناء السكن الملائم لمصريين بالخارج ضمن المرحلة الـ10 من مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، والتي بدأ التقديم لحجزها من أمس الأربعاء لمدة 15 يومًا.

الاشتراطات البنائية

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الاشتراطات البنائية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء بيت الوطن للمصريين بالخارج وذلك وفقًا لكراسة الشروط المعلنة للحجز، وجاءت كالتالي:

القاهرة الجديدة

- 50% نسبة بنائية.

- عدد الأدوار: 4 أدوار «أرضي + 3 أدوار علوية».

- الردود: 3 أمتار أمامي + 3 أمتار جانبي + 5 أمتار خلفي.

6 أكتوبر

- 40% نسبة بنائية.

- عدد الأدوار: دورين «أرضي + دور واحد علوي»

- الردود: 4 أمتار أمامي + 4 أمتار جانبي + 4 أمتار خلفي.

الشيخ زايد

- 40% نسبة بنائية.

- عدد الأدوار: دورين «أرضي+ أول».

- الردود: 3 أمتار أمامي+ 4 أمتار جانبي + 5 أمتار خلفي.

العبور

- 25% نسبة بنائية.

- عدد الأدوار: دورين «أرضي + دور واحد علوي».

- الردود: 4 أمتار أمامي + 4 أمتار جانبي + 6 أمتار خلفي.

بدر

- 50% نسبة بنائية.

- عدد الأدوار: 5 أدوار «أرضي + 4 أدوار علوية»

- الردود: 3 أمتار أمامي + 3 أمتار جانبي + 6 أمتار خلفي.

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