شروط حجز بيت الوطن «شقق وأراض سكنية وفيلات» للمصريين بالخارج

حددت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، الشروط الخاصة للحصول على وحدة سكنية «شقة، أرض سكنية، فيلا» ضمن المرحلة الـ10 من مشروع بيت الوطن، التي طرحتها الوزارة أمس، للحجز أمام المصريين بالخارج، لتملك وحدة سكنية، وربطهم بوطنهم.

شروط حجز بيت الوطن للمصريين بالخارج

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الشروط الخاصة لحجز وحدات وأراضي بيت الوطن بالطرح الـ10 للمصريين بالخارج، وجاءت كالتالي:

- التخصيص شخصي، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء الناقلة أو المقيدة للملكية، إلا بموافقة كتابية من الهيئة، وبشرط سداد كل المستحقات حتى تاريخ طلب التنازل، بالإضافة إلى المصاريف المقررة واستكمال الإجراءات، بما تقضى به المادة 22 والمادة 29 من اللائحة العقارية بالهيئة.

- الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط.

- يلتزم المشتري بقبوله الاشتراك في الشركة «الشخص الاعتباري الذي يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع ويتم سداد مبلغ الوديعة المحدد مع الدفعة المقدمة كما يلتزم بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنويا».

- تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية، أو الموقع الإلكتروني للمشروع، الذي على أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة بعد سداد 1% مصاريف إدارية، 0.5% مجلس أمناء المدينة، من إجمالي ثمن الوحدة، بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني، وصاحب الشأن أو وكيله، وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم، توكيلا خاصا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

- إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة، تطبق قواعد إلغاء التخصيص، وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها.

- في حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة، يتم خصم 1% مصاريف إدارية، 0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الوحدة.

- في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة، يتم خصم مقابل إشغال للوحدة، بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة سنويا من تاريخ الاستلام، وحتى تاريخ الاسترداد، بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق.

شروط التنازل عن الوحدة للغير

أكدت كراسة الشروط التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يشترط عند التنازل للغير عن الوحدة السكنية المطروحة للمصريين بالخارج، تنفيذ الآتي:

- أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام خاص ويذكر به التنازل عن الوحدة المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها.

- أن يتم سداد كل المستحقات حتى تاريخ طلب التنازل.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.

- جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونا طالما كانت مرسلة على البريد الإلكتروني المدون باستمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمشروع.