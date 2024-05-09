5 حالات لإلغاء تخصيص شقق وفيلات وأراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قواعد وحالات إلغاء التخصيص للشقق والفيلات والأراضي السكنية التي طرحتها الهيئة أمس للحجز أمام المصريين بالخارج الراغبين في إمتلاك «شقق وفيلات وأراضٍ» سكنية، ضمن الطرح الـ10 لمشروع «بيت الوطن»، تلبيةً لإحتياجاتهم وربطهم بوطنهم الأم.

5 حالات لإلغاء التخصيص

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أنّها تتخذ جراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدة في 5 حالات، وفقًا لكراسة الشروط التي طرحتها الهيئة مع بداية الحجز بالطرح الـ10، لمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، الحالات التي يتم فيها إلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، وجاءت كالتالي:

1- بناءً على طلب صاحب الشأن.

2- عدم استلام الوحدة خلال الفترة المحددة طبقاً لبرنامج تسليم الوحدات.

3- عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة .

4- التصرف في الوحدة بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول وبالشروط الواردة بالبند رقم 3 من الشروط العقارية.

5- تغيير الغرض المخصص من أجله الوحدة.

بداية الحجز

يذكر أن بداية الحجز في مشروع بيت الوطن للمصرين بالخارج، بدأ أمس ويستمر لمدة 15 يومًا للراغبين في امتلاك شقق أو فيلات أو أراضٍ سكنية، في مدن «العلمين الجديدة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، مدن أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، العبور وبدر».

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