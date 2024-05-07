رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خطوة بخطوة.. تفاصيل حجز الأراضي والوحدات السكنية بـ«بيت الوطن» غدا

كتب:

أيمن حمزة
06:56 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
خطوة بخطوة أعرف تفاصيل حجز أراضي ووحدات بيت الوطن والتقديم يبدأ غداً

خطوة بخطوة أعرف تفاصيل حجز أراضي ووحدات بيت الوطن والتقديم يبدأ غداً

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بدء استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، بداية من صباح غدا ولمدة 15 يوما، على أن يبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات حجز الأراضي بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع بداية من 15 مايو الجاري، ولمدة 10 أيام عمل.

الجزار: بدء حجز الوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة لبيت الوطن غداً

« الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد وهى كالتالي:

1 - بدأ استقبال تحويلات حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» غداً الأربعاء، ولمدة 15 يوما.

2 - بدء استقبال تحويلات حجز الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية من بيت الوطن، بداية من الأربعاء 15 مايو الجاري 2024، لمدة 10 أيام.

3 - تحديث الموقع الإلكتروني للمصريين بالخارج، ليتضمن كلا الطرحين، «الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية»، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات.

4 - يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل الموعد المحدد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات البنكية.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أن الطرح الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات والأراضي للمصريين بالخارج، كما أنه يأتي تلبية لرغبتهم في تملك الأراضي والوحدات السكنية بمصر.

 

اقرأ المزيد:

محافظ شمال سيناء: الدولة تحملت 55% من سعر الوحدات السكنية في رفح الجديدة

عضو غرفة التطوير العقاري: تزايد الطلب على تأجير الوحدات السكنية يوميا

«الإسكان» تمد فترة الإعفاء من غرامات تأخير سداد أقساط الوحدات السكنية أسبوعين

القطاع الحكومي ينفذ 50.7% من الوحدات السكنية المنشأة في عام 2022-2023

موعد تسليم الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة.. تجهيز 34 عمارة كاملة 

«الإسكان» تعلن عن تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية بالمدن الجديدة 

جهاز مدينة الشروق: لا صحة لأسعار الوحدات السكنية المتداولة على المواقع الإلكترونية

خبير تنمية عمرانية: مشكلة الوحدات السكنية المغلقة تعود لعام 1984

«التنمية الحضرية» يعلن نظام تقسيط الوحدات السكنية.. 5 سنوات دون فوائد

رئيس «التنمية الحضرية» يكشف كيفية حجز الوحدات السكنية مع اقتراب الطرح الثاني
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.