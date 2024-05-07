خطوة بخطوة.. تفاصيل حجز الأراضي والوحدات السكنية بـ«بيت الوطن» غدا

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بدء استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، بداية من صباح غدا ولمدة 15 يوما، على أن يبدأ استقبال تحويلات استكمال مقدمات حجز الأراضي بالمرحلة التاسعة التكميلية بالمشروع بداية من 15 مايو الجاري، ولمدة 10 أيام عمل.

الجزار: بدء حجز الوحدات السكنية بالمرحلة العاشرة لبيت الوطن غداً

« الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح الجديد وهى كالتالي:

1 - بدأ استقبال تحويلات حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» غداً الأربعاء، ولمدة 15 يوما.

2 - بدء استقبال تحويلات حجز الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية من بيت الوطن، بداية من الأربعاء 15 مايو الجاري 2024، لمدة 10 أيام.

3 - تحديث الموقع الإلكتروني للمصريين بالخارج، ليتضمن كلا الطرحين، «الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية»، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات.

4 - يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل الموعد المحدد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات البنكية.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أن الطرح الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات والأراضي للمصريين بالخارج، كما أنه يأتي تلبية لرغبتهم في تملك الأراضي والوحدات السكنية بمصر.