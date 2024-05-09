تحذير من عادة صباحية تسبب الإرهاق طول اليوم.. تؤدي إلى هبوط حاد بضغط الدم

عادات كثيرة يفعلها الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم، تجعلهم مرهقين ويشعرون بالتعب الشديد، وعلى رأسها عدم شرب المياه، وتناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة فضلا عن شرب المنبهات مثل القهوة أو الشاي على الريق، وهناك أمور يجب الابتعاد عنها بعد الاستيقاظ في الصباح كونها تؤثر على نشاط الجسم.

عادة صباحية تؤثر على الصحة

عدم شرب المياه عند الاستيقاظ من النوم يعد كارثة صحية، بحسب ما أوضحه الدكتور رامي رمزي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إذ أشار إلى أنّ عدم تناول كوب مياه عقب الاستيقاظ مباشرةً يؤثر على الكلى والكبد، مما يجعل الشخص يشعر بالإنهاك الشديد، إضافة إلى عدد من الأضرار، تتمثل في التالي:

التعب الدائم والإرهاق المستمر.

تراكم المخاط في الجيوب الأنفية.

زيادة مسببات الحساسية في المجاري التنفسية.

حدوث التهاب في المسالك البولية.

حدوث الإمساك الشديد.

زيادة حموضة المعدة يتسبب بحرقة شديدة.

اختلال توازن الجسم.

آلام المفاصل الشديد.

عسر في الهضم.

لن يتمكن الجسم من إنتاج كمية كافية من الأملاح والكالسيوم.

نقص الطاقة وضعف التركيز.

الشعور بالخمول الشديد.

تعكر المزاج.

الشعور بالجوع طوال اليوم.

انخفاض معدلات التمثيل الغذائي.

جفاف الجلد.

حدوث خلل في توازن المعادن الموجودة بالدم.

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تشرب الماء فور الاستيقاظ؟

عدم شرب المياه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلي التعب بعد الاستيقاظ، فضلا عن نقص الفيتامينات في جسم الإنسان وحدوث هبوط حاد في ضغط الدم، إذ أوضح «رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»: «بتسبب ما يسمى بالإرهاق المزمن ويستمر طول اليوم، وغالبًا ده بيسبب أعراض مرضية شديدة تؤثر على الجسم».

وأشار إلى أنّ جسم الإنسان يحتوي على 60% من المياه، والكمية التي من المفترض أن يحصل عليها الشخص من المياه هي 8 أكواب على مدار اليوم، أما عند الاستيقاظ فهو كوب واحد من المياه لإنعاش الكبد، وحتى لا يشعر الشخص بالغثيان أو القيء.