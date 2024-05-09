دعاء الامتحانات مستجاب ومستحب.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»

مع أيام الامتحانات يكثر أولياء الأمور والطلاب من ترديد الأدعية، أملا في أن يتحقق مرادهم، ويحصلوا على الدرجات التي يتمنوها، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه المناسبة، لذلك يستعرض التقرير أكثر من صيغة لدعاء الامتحانات.

دعاء الامتحانات مستجاب

ولا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها دعاء الامتحانات، إلا أنه يمكنه للطالب أو ولي الأمر الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.

ويردد البعض في دعاء الامتحانات التالي:

اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا الله أن تُثبّت المعلومات في ذهني فلا يضيع منها شيء.

اللهم يا من قلت وقولك الحق وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، اللهم يا من قلت وقولك الحق وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ.

اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

اللهم اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

دعاء الامتحانات مستحب

ويقول البعض في دعاء الامتحانات التالي:

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

رَبِّ اشرَح لي صَدري وَيَسِّر لي أَمري وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني يَفقَهوا قَولي.

اللهم ذكرني ما نسيت من العلم، وسدد إجاباتي، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.