أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ هناك من يحتار أو يفاضل بين أداء حج الفريضة، بعد الاستطاعة ورعاية الأم المريضة، لافتة إلى أنّ رعايةَ الرجل أُمَّهُ المريضةَ، وقيامَه على خدمتها والاعتناء بكل شؤونها التي تحتاجه فيها، مع عدم وجود مَن يقوم مَقامَه في ذلك على وَجْهٍ مَرْضِيٍّ، مقدَّمٌ على أدائه فريضة الحج.

حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة

وتابعت الدار: «ثم يبادر بالحج بعد ذلك في عامٍ قادمٍ ما دام مستطيعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ لأن تلك الرعاية هي واجبُ الوقت المتعيِّن عليه، لعدم وجود غيره لرعايتها، وتفوت الرعاية إذا ذهب إلى الحج، فكانت مِن الواجب الذي لا يتكرر، فتُقدَّم على الحج، والذهاب إلى الحج مِن الأعمال القاصرة التي يعود نفعُها على المكلَّف دون غيره».

قضاء الحوائج والتطبيب

وواصلت: «بخلاف رعاية الأم، فإنه عملٌ مُتَعَدٍّ، فيعود نفعُه على الولد المكلَّف بالخير الكثير والثواب العظيم والأجر الجزيل، وعلى الأم بالرعاية وقضاء الحوائج والتطبيب وغير ذلك، ومِن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن "المُتَعَدِّي أفضل مِن القاصر"».