أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.. رددها دائما

يعيش الطلاب وأولياء الأمور فترة عصيبة الآن مع انطلاق امتحانات معظم الصفوف الدراسية، وفي هذه اللحظات الحرجة يكون دعاء الوالدين داعمًا أساسيًا لأبنائهم، فالدعاء ليس مجرد كلمات تُردد، بل هو اعتماد على الله عز وجل في توفيق ونجاح أبنائهم، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.

أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات

وبخصوص أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات، أكدت دار الإفتاء أن هناك عددا من الأدعية التي يجوز للطالب أن يناجي ربه بها قبل دخول الامتحان ومنها:

ما هو الدعاء الذي يقرأ قبل الامتحان؟

«اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل»

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

- «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين».

20 دعاء للطلاب قبل دخول الامتحان

ويمكن للراغبين في ترديد أفضل دعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في الامتحانات، أن يرددوا عددا من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم قبل دخول الامتحان وهي كالتالي:

1-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا - سورة الفرقان، آية رقم: 74.

2- رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا - سورة الكهف، آية رقم: 10.

3- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - سورة البقرة، آية رقم: 250.

4-رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- سورة البقرة، آية رقم: 286.

5- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - سورة البقرة، آية رقم: 201.

دعاء للطلاب الممتحنين بالتوفيق

واستكمالا للحديث عن دعاء للطلاب الممتحنين بالتوفيق، يمكن أن يرددوا:

6 - رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً - سورة آل عمران، آية رقم: 8.

7- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آية رقم: 96-97.

8- الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - سورة آل عمران، آية رقم: 16.

دعاء لشخص بالتوفيق والنجاح

وحول الحديث عن دعاء لشخص بالتوفيق والنجاح، يمكن أن يردد:

9-رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - سورة البقرة، آية رقم: 286.

10- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ - سورة الأعراف: آية رقم 89.

11- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - سورة البقرة، آية رقم: 250.

دعاء تيسير الأمور في الامتحان

وبخصوص دعاء تيسير الأمور في الامتحان، يمكن للطالب أن يردد:

12- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - سورة البقرة، آية رقم: 286