رشا سامي العدل: ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي رجعوا لبعض

قصة الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز عادت لتتصدر المشهد مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعتراف «العوضي» بحبه لياسمين رغم الانفصال، لترد الأخيرة بأنها لاتزال تحب العوضي واصفة إياه بأنه الحب الحقيقي في حياتها، وذلك خلال استضافتها على مدار حلقتين مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc، «أنا مش بحب أحمد، لا دا أنا بعشقه وهو الحب الحقيقي في حياتي».

هل يعود الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز؟

اعترافات ياسمين عبدالعزيز بحبها لـ«العوضي» جعلت الجميع يتساءل لماذا انفصلا ولماذا لم يعودا مرة أخرى؟، وهو ما جعل الفنانة رشا سامي العدل، توجه رسالة للجميع بشأن حقيقة عودة الثنائي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أنهما عادا مرة أخرى، داعية لهما بالسعادة والحب في حياتهما.

رسالة رشا سامي العدل ربما تجيب على تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقة الثنائي بعد انفصالهما منذ قرابة الـ4 أشهر، بعدما أكدا تبادل الحب والاحترام بينهما، إذ قال أحمد العوضي عن «ياسمين» «دي حب عمري، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي»، لتثير تصريحات ياسمين عبد العزيز في «صاحبة السعادة» تكهنات حول عودتهما مجددا.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يثير جدلا بشان عودتهما

بعد تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن حبها لأحمد العوضي، أثار الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين جدلا بعد تلميحه عن عودة شقيقته إلى «العوضي»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم».