ليلى عبداللطيف تفجر مفأجاة بشأن عودة ياسمين عبدالعزيز لأحمد العوضي

أثارت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج الشهيرة، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد توقعها انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قبل حدوثه بوقت كبير، مما أدى إلى تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلى عبد اللطيف تفجر مفأجاة تخص ياسمين عبد العزيز

وتواصلت «الوطن» مع ليلى عبد اللطيف، للوقوف على تفاصيل الأمر، إذ أكدت أنها حزينة على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وأنها كانت لا تريد حدوث ذلك، مشيرة إلى أنها لا تربطها علاقة صداقة بالثنائي.

وأشارت ليلي عبد اللطيف إلى أن ياسمين عبد العزيز ستعود إلى أحمد العوضي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب حبهما الكبير لبعضهما البعض، متمنية أن تبقى حياتهما سعيدة دائما.

نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

وفي سياق آخر، نُقل الفنان أحمد العوضي إلى أحد المستشفيات في القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وصرح مصدر مقرب منه بأنه من المقرر مغادرة العوضي للمستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تأكد الأطباء من تحسن حالته الصحية.