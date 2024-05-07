ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. بكم الأوقية اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب لتتجاوز 2320 دولارًا للأونصة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال جديدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، بعد نمو أضعف من المتوقع في الوظائف في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن التعليقات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تشير إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام تعمل على تعزيز أسعار الذهب، خاصة بعد التصريحات الحذرة نسبيًا التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميا

وتُظهر الأسواق الآن فرصة بنسبة 64% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch من CME، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 253.04 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أو 12.27% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي/للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرًا.