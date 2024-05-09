كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي في الإجازات الأسبوعية والرسمية.. اعرف الخطوات

في كثير من الأحيان يضطر المواطنون إلى استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم بشكل عاجل لقضاء خدمة محددة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب سواء كان انتهاء صلاحية البطاقة القديمة أو فقدانها، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة كيفية استخراجها في الإجازات الرسمية والأسبوعية.

هل يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في الإجازات الأسبوعية؟

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين فرصة التقديم على طلب استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل، حتى يتم بدء إجراءات استخراج البطاقة لهم، ليتم استلامها فور انتهاء الإجازة الأسبوعية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي خلال الإجازات الأسبوعية، كالتالي:

- يقوم الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي خلال الإجازة الأسبوعية بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، بعد الدخول إليه والبحث عنه عبر محرك البحث جوجل.

- وبعدها يتم اختيار أيقونة خدمات الأحوال المدنية من الخدمات الإلكترونية الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية.

- ثم يتم اختيار أيقونة خدمات إلكترونية الموجودة ضمن عدة خدمات أخرى.

- ثم تظهر أمام الراغب في استخراج البطاقة صفحة يقوم من خلالها المواطن بإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري الخاص به والمسجل بهم حسابه على موقع وزارة الداخلية.

- وبعدها يتم اختيار أيقونة استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة الرقم القومي.

- ثم يتم بعدها إدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ثم يتم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب استخراج بطاقة الرقم القومي على قاعدة بيانات وزارة الداخلية.