خطوات استخراج شهادة الميلاد والتوكيل في 10 دقائق.. خدمة جديدة لـ«العدل»

كشفت وزارة العدل، خلال مشاركتها اليوم، في معرض لعرض المشروعات التكنولوجية، عن مشروع جديد من ضمن المشروعات التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وهو مشروع وحدة إصدار محررات الوزارة عن بعد، في إطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين، وتيسير سبل التعاون معهم، ونستعرض في السطور التالية خطوات استخراج المحررات عن بُعد.

خطوات استخراج المحررات عن بُعد

1- اختيار نوع المحرر «شهادة ميلاد - توكيل».

2- إدخال الرقم القومي الخاص بك، وبعدها إدخال رقم الهاتف الشخصي.

3- تأكيد هويتك عبر فحص بصمة الإصبع أو صورة الوجه.

4- قم باتباع إرشادات شاشة التوجيه في الأماكن المحددة لمسح بصمة إصبعك، أو قف مستقيما لالتقاط صورة الوجه.

5- ستظهر أمامك مجموعة من الوثائق للاختيار من بينها ما تريده.

6- اختر الوثيقة المراد طباعتها وجهز رسوم الوثيقة نقدًا ليتم سحبها عبر ماكينة السجل المدني المميكن.

7- استلم الوثيقة وإيصال بتأكيد الدفع وإتمام العملية.

الخدمة أضيفت في شهر سبتمبر الماضي

يشار إلى أن الوزارة أضافت خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك في سبتمبر 2023 حيث تمّ تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا آلية التوقيع الالكتروني والبصمة الإلكترونية لمراعاة الإجراءات الشكلية في إصدار هذا النوع من المحررات.