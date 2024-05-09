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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 9-5-2024 مقابل الجنيه المصري

كتب:

محمد سعيد الشماع
11:38 ص | الخميس 09 مايو 2024
الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 9-5-2024 مقابل الجنيه المصري، نحو 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في البنك الأهلي 12.91 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك مصر، 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 13.90 جنيه للبيع، و12.56 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

فيما سجل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك القاهرة، 12.91 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

- وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بنك قناة السويس 13 جنيها للبيع، و12.95 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع