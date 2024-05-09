فرحة مزارعي المنوفية بحصاد محصول البطاطس.. إنتاج الفدان 17 طنا

شهدت قرية منشأة سلطان التابعة لمركز تلا بالمنوفية، فرحة بين المزارعين أثناء حصاد محصول البطاطس، وسط مشاركة كبيرة من السيدات اللاتي يحرصن على مساعدة أزواجهن في أعمالهم.

المساحة المزروعة والإنتاجية

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول البطاطس تبلغ 195 فدانا، موزعة على قرى المحافظة، مشيرا إلى أن الإنتاجية هذا العام جيدة بسبب المناخ المعتدل وعدم وجود آفات تضر البطاطس، وحرص الدولة المصرية على توفير الاحتياجات اللازمة التي يحتاجها المزارع طوال العام.

فرحة المزارعين بحصاد البطاطس

وقال محمد غريب أحد المزارعين، إن ليلة حصاد محصول البطاطس تكون عيد وفرحة للمزارع، بسبب المجهود والمشقة التي يتحملها طوال موسم الزراعة، موضحا أن البطاطس لها أنواع كثيرة، وقام بزراعة نوع يطلق عليه «كارا» وهي جيدة للطبخ، مشيرا إلى أنه توجد عروتين لزراعة البطاطس في العام، إحداهما شتوية والأخرى صيفية وهي التي يتم حصادها في شهر مايو من كل عام.

إنتاج الفدان من البطاطس

وقال رمضان حسن أحد المزارعين، إن إنتاج الفدان هذا العام ممتاز، وبلغ إنتاج الفدان بين 15 و17 طنا هذا الموسم، ويبلغ سعر كيلو البطاطس داخل الأراضي 9 جنيهات.