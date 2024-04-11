حصاد البطاطس الصيفي.. فرحة العيد فرحتين في المنيا

شهدت محافظة المنيا هذا العام فرحتين مميزتين تزامنا مع بداية شهر شوال، حيث احتفل الأهالي بحلول عيد الفطر المبارك، وحصاد محصول البطاطس الصيفي.

موسم حصاد البطاطس الصيفي

قال طه أحمد مزارع من قرية زهرة شمال مدينة المنيا، إن الحصاد يتزامن هذا العام مع عيد الفطر، وتميز موسم حصاد البطاطس الصيفي هذا العام بوفرة الإنتاج، وساهمت هذه الوفرة في تحسين أسعار البطاطس في الأسواق، ما عاد بالفائدة على المزارعين بشكل كبير.

وأوضح طه: يعود هذا النجاح إلى جهود المزارعين، ودعم الدولة من خلال توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات الحشرية بأسعار مناسبة، وتحسين البنية التحتية للري والصرف.

تنشيط الحركة التجارية في المنيا

وتزامن حصاد البطاطس مع حلول عيد الفطر المبارك، ما أضفى فرحة مضاعفة على قلوب الأهالي، حيث استغل المزارعون هذه الفرصة لعرض منتجاتهم في الأسواق، ولاقت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، وساهم ذلك في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة.

وقال حسام أحمد، مزارع، إن موسم حصاد البطاطس الصيفي هذا العام كان استثنائياً من حيث الوفرة والجودة، وهذا النجاح يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

أعرب المزارعون عن سعادتهم بوفرة الإنتاج وتحسن الأسعار، مؤكدين على استمرارهم في العمل الجاد لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

ويُعد حصاد البطاطس الصيفي هذا العام مصدر فرحة كبيرة لأهالي المنيا، حيث ساهم في تحسين دخلهم، وتزامن هذا الحصاد مع حلول عيد الفطر المبارك، ما أضفى على الأهالي فرحة مضاعفة.