الكشف على 278 مريضا في قافلة طبية لجامعة بنها بقرية مشتهر

نظمت جامعة بنها قافلة طبية في قرية مشتهر بمركز طوخ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تخصصات القافلة الطبية

شارك في القافلة أطباء في عدة تخصصات تشمل «الباطنة العامة، الأطفال، الرمد، العظام، الجلدية، المسالك البولية».

وقال رئيس جامعة بنها، إنه جرى الكشف على أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت بين 46 حالة باطنة، و53 حالة أطفال، و48 حالة رمد، و61 حالة عظام، و61 حالة جلدية، و9 حالات مسالك، مع صرف العلاج مجانا.

وأضاف أنه جرى تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الأشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.