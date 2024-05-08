رئيس جامعة بنها: لدينا أطباء أكفاء يساهمون في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا، ومن هذا المنطلق حققت الجامعة طفرة نوعية في تطوير المستشفيات الجامعية وكلية الطب البشري وتخريج أطباء أكفاء ساهموا في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس جامعة بنها الموسعة في كلية الطب البشري، رافقه خلالها الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية، والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

تنمية المهارات العلمية والمجتمعية

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة، القاعات الدراسية، ومعامل التشريح، والتقى طلاب كلية الطب وحثهم على تنمية مهاراتهم العلمية والمجتمعية، مؤكدا أن الأطباء أصحاب رسالة وليس مهنة، وعليهم تحمل ضغوط العمل ومراعاة الجانب الإنساني وأن يتسموا بالموضوعية والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية.

الاستثمار في البشر

كما أكد حرص الجامعة على الاستثمار في البشر، وتضافر الجهود من أجل توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب، ما ينعكس إيجابيا على مستواهم العلمي والأكاديمي عبر العمل على تهيئة قاعات دراسية متكاملة ومختبرات علمية حديثة، إلى جانب العمل المستمر بالانفتاح على الجامعات العالمية لأجل إيجاد علاقات علمية وثقافية متبادلة بين الطرفين.

وتفقد رئيس الجامعة، أعمال تجديد الساحة وزراعة الحدائق الخلفية لكلية الطب البشري والتي تمت بالجهود الذاتية.

وفي نهاية الجولة، كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الطلاب الفائزين بالأبحاث والمتميزين في المؤتمر الطلابي الثاني لكلية الطب البشري، قائلا لهم: «نحن دائما في جامعة بنها نفتخر بخريجينا في كافة المجالات والذين حققوا نجاحًا وتميزًا في حياتهم الأكاديمية والمهنية».