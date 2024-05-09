المتحدث باسم الكنيسة يعلن بدء البابا تواضروس سلسلة تأملات كتابية جديدة

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إطلاق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سلسلة جديد من التأملات الكتابية.

سلسلة تأملات كتابية جديدة للبابا تواضروس

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أن من المقرر أن يُذاع على منصات الكنيسة الإلكترونية والقنوات الفضائية القبطية اعتبارًا من غدٍ الجمعة، سلسلة جديدة من سلاسل التأملات الكتابية التي يقدمها البابا تواضروس الثاني منذ عدة سنوات.

وتأتي تأملات البابا هذه المرة في سفر الرؤيا «آخر أسفار الكتاب المقدس»، وتذاع خلال الخمسين المقدسة في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة أسبوعيًّا على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وموقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة C.O.C «قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت» إلى جانب القنوات الفضائية التالية:

- قناة أغابي القبطية.

- قناة سي تي في.

- قناة مي سات.

- قناة لوجوس.

- قناة المقر البابوي.