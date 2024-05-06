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البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة على مائدة إفطار في دير السريان

كتب:

مريم شريف
11:32 ص | الإثنين 06 مايو 2024
البابا تواضروس خلال الاحتفال بشم النسيم

البابا تواضروس خلال الاحتفال بشم النسيم

استضاف دير السيدة العذراء السريان وادي النطرون صباح اليوم، مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعدد من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهي الذي تم فيه إيداع خميرة الميرون لزيتي الميرون والغاليلاون الجديدين.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

وتحدث البابا تواضروس عن ارتباط عيد القيامة بشم النسيم الذي يأتي دومًا في اليوم التالي لعيد القيامة، موضحا أنّ شم النسيم وهو في الأساس عيد مصري قديم، وكان يحتفل به مع بداية فصل الربيع يوم 21 مارس، حيث يخرج الناس إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون أطعمة معينة أبرزها الفسيخ.

وتابع: «لما جاءت المسيحية إلى مصر أصبح شم النسيم يأتي دائمًا في فترة الصوم الكبير، ما جعل المسيحيون ينقلون شم النسيم إلى اليوم التالي لعيد القيامة، لأن الأكلات التي تؤكل فيه لا تتناسب مع الصوم».

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بقلم مريم شريف