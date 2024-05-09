نيكول سابا تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة «خِلصت خلاص»

كشفت الفنانة نيكول سابا عن موعد طرح أحدث أغنياتها «خِلصت خلاص»، وهي الأولى لها خلال موسم الصيف وتقدمها بطابع سريع ومختلف عن أغانيها السابقة.

نيكول سابا تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة

وروجت نيكول سابا لأغنيتها الجديدة بصورة صيفية رشيقة، ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أنّ أغنيتها الجديدة ستطرح اليوم عبر جميع المنصات في تمام الثامنة مساء.

تفاصيل أغنية نيكول سابا خلصت خلاص

أغنية «خلصت خلاص» كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

وعلى صعيد آخر تحيي نيكول سابا الليلة حفلا جماهيريا ضخما ضمن حفلات موسم الربيع بأحد أندية المعادي الشهيرة بحضور جماهيري كبير ومن المقرر أن تحتفل بأغنيتها خلال الحفل الجديد.